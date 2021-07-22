Silvan'da minibüs ve servis şoförleri dernek kurdu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde faaliyet gösteren minibüsçüler ve servis şoförleri dernek kurdu.

Silvan Minibüs ve Servis Şoförleri Yardımlaşma Derneği adı altında toplanan şoförler yıllardan beri yaşadıkları sıkıntıların korona virüs salgını döneminde daha da arttığını belirterek, seslerini duyurmak, sorunlarına çözüm bulmak için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Dernek kurucularından Azadi Tanış, "İş hayatımızda bir çok olumsuzluklara karşın servis taşımacılığı yapan bir çok arkadaşımız sömürülürken, pandemi sürecinde sorunlarımız ikiye katlandı. Bundan sonra batıda ve komşu il ilçelerde bir servis şoförünün hakları nelerse, buradaki servis şoförünün de hakları onlar olacak. Öğrencilerimizin rahat etmesi içinde araçlarımızın iç konforları düzenlenecektir. Ancak şoför ve minibüsler gerekli haklarını alacaklardır. Sömürüye son, sömürülen şoförler olmayacak. Minibüs ve servis şoförleri derneği olarak bu alanda çalışan arkadaşlarımızı bir araya getirip haklarımızı arama konusunda ortak hareket etmek için bu derneği kurduk. Geçici yönetimimizi oluşturduk, en kısa zamanda genel kurula giderek, kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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