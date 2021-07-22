Diyarbakır’ın sembollerinden Kurşunlu Cami ışıklandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin sembollerinden tarihi Kurşunlu Camisini özel sistemle ışıklandırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin inanç turizmi açısından önemli yere sahip olan tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışmaları kapsamındaki meydandaki camilerde ışıklandırma çalışması yapıldı.



Nasuh Paşa Cami de ışıklandırıldı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, bu kapsamda Kurşunlu Cami ile Nasuh Paşa Camisinin mimari inceliklerinin gece de görünebilmesi için özel sistemle ışıklandırdı. Beyaz soğuk ve kırmızı sıcak renklerde aydınlatma elemanlarının kullanıldığı çalışmada, tarihi camilerdeki taş işçiliği görünür hale getirildi. Ekipler, tarihi yapılarda büyük hassasiyetle yürüttükleri çalışmayı kısa sürede tamamladı.

Işıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, tarihi Kurşunlu ve Nasuh Paşa Camileri gece Sur ilçesinin silüetine farklı bir renk katarak estetik bir görünüme kavuştu.

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