Kaymakam kapı kapı dolaşarak aşı çağrısı yaptı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, kapı kapı gezerek koronavirüse karşı aşı çağrısında bulundu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Kaymakam Kaldırım'ın yaşlı bir kadını da "Kurban olduğum sağlığını riske atma" diyerek aşıya götürdüğü anlar yer aldı.

Aşı oranının düşük olduğu 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde, aşılamayı yaygınlaştırmak amacıyla Kaymakam Tuncay Kaldırım, sağlık çalışanlarıyla birlikte ilçede çalışmalara katıldı. Kaymakam Kaldırım, kapı kapı dolaşıp, ilçe halkından aşılarını yaptırmalarını istedi. İsmi öğrenilemeyen yaşlı bir kadının evine giden Kaymakam Kaldırım, "Kurban olduğum sen sağlığını risk etme" diyerek aşı olmaya ikna etti. Kaymakam Kaldırım ile kadının diyaloğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçe genelinde koronavirüsle mücadeleye yönelik çalışmaları sosyal medya hesabında değerlendiren Kaymakam Kaldırım, Çüngüş'te son 1 aydır vakaya rastlanmadığını duyurdu. İlçe sakinlerine yönelik aşılama çağrısını yineleyen Kaymakam Kaldırım, "İlçemizde son 1 ayda herhangi bir vaka görülmemiştir. Aşılama çalışmalarında üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza, saha çalışmalarında bizlere yardımcı olan muhtarlarımıza ve aşı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı. Sağlıkla kal Çüngüş" dedi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-07-22 15:37:29



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