Diyarbakır’da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı Yakınları ölen şahısların saldırısında, 4 polis yaralandı, polis aracı ve hastane camları kırıldı

Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle hastanede 83 yaşındaki Nafiye Aydın’ı kaybeden yakınları, tepkilerini polis ve sağlık çalışanlara saldırarak yansıttı. Yaşanan saldırıda 4 polis yaralanırken, polis aracı ve hastanenin camları kırıldı. Olayda iki saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın (83), gece fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın’ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis ve sağlık çalışanlarına saldırdılar

Aydın’ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Polislere ve sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınları, hastanenin camlarını kırarak polis aracına zarar verdi. 4 Polis memurunun yaralandığı kargaşada, G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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