Kaymakam Beşikci, Yenişehir’de bayram ziyaretine çıktı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediye tarafından açılan ve ilçeye kazandırılan Engelsiz Yaşam Merkezi ve İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı münasebetiyle Yenişehir İlçe Belediyesi'ne bağlı olan Engelsiz Yaşam Merkezi ve İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, engelli bireyler ve yaşlılarla bir araya geldi. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Beşikci, eski bayramları yad ettiklerini belirterek, "Engelli bireylerimiz sosyal çevrelerinin baskısı, aile desteğinin yetersizliği ve yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle maalesef toplumdan iyice uzaklaşıyorlar. Onların farklılıklarının dezavantajlı olarak görülmesi kabul edilir bir durum değildir. Engelli bireylere yönelik uygulamaların engellilik algısını olumlu yönde farklılaştırdığını ve özellikle belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarda engellilerle aramızdaki engelleri kaldırınca topluma daha hızlı adapte olabileceklerini gördük. Engellilerimize psikososyal desteğe, mesleki beceri geliştirmeye ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Bayram dolayısıyla da ziyaret ettiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi'mizdeki engelli vatandaşlarımızın bayramlarını en içten dileklerimle tekrar kutlarım" diye konuştu.

İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'ndeki yaşlıları bayramlaşmak için ziyaret eden Kaymakam Beşikci, bayram kendileri için büyükleri ziyaret etmek, onlarla eski bayramları yad etmekle daha değerli hale geldiğini, bu bayram da onları ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.