Korona virüsten ölen şahsın yakınları sağlık çalışanları ve polislere saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsten ölen şahsın yakınları sağlık çalışanları ve polislere saldırdı

İHA

Korona virüsten ölen şahsın yakınları sağlık çalışanları ve polislere saldırdı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde dün gece korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polisin yaralandığı, 2 saldırganın gözaltına alındığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece geç saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın’ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aydın’ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polis memurunun yaralandığı olayda G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Beşikci, Yenişehir’de bayram ziyaretine çıktı
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci, Yenişehir’de bayram ziyaretine ...
Evlat nöbetindeki aileler bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor Oğlunu HDP’den isteyen anne Hatice Ay, bayramda da çadırda nöbet tutmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler bayramda da evlatlarının ...
Ceylan Karavil Park AVM'de şans yolu heyecanı
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM'de şans yolu heyecanı
Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
YEREL HABERLER Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık ...
Diyarbakır’da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara saldırdı Yakınları ölen şahısların saldırısında, 4 polis yaralandı, polis aracı ve hastane camları kırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hasta yakınları polis ve sağlıkçılara ...
Risk haritası kırmızıya dönen Diyarbakır'da uzman uyarısı
YEREL HABERLER Risk haritası kırmızıya dönen Diyarbakır'da uzman ...
Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi ...
Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaşı JAK kurtardı
YEREL HABERLER Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaşı JAK ...
Diyarbakır’da yüksek hava sıcaklığında korona virüse davetiye Çocuklar, bayramda da serinlemek için süs havuzlarını doldurdu, maske mesafe kuralları yok sayıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yüksek hava sıcaklığında korona virüse ...
Kaymakam kapı kapı dolaşarak aşı çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam kapı kapı dolaşarak aşı çağrısı yaptı
DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı
YEREL HABERLER DİGED ile HÜDAYI Vakfı, 15 ton kurban eti dağıttı
Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu görmüyorum
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: 10 yıldır bayramda oğlumu ...
Diyarbakır’ın sembollerinden Kurşunlu Cami ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın sembollerinden Kurşunlu Cami ...
Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor Aileler bayramda da çadırda nöbet tutmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu ...
Silvan'da minibüs ve servis şoförleri dernek kurdu
YEREL HABERLER Silvan'da minibüs ve servis şoförleri dernek kurdu
Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye düşürdü
YEREL HABERLER Karayolunda dans eden kadın, sürücülere tehlikeye ...
Yolcu otobüsü terminalden çıkarken yandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü terminalden çıkarken yandı
Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı Alevlerin otobüsü sarmadan yolcuların tahliye edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü seyir ...
DİSKİ’den Kurban Bayramı tedbirleri
YEREL HABERLER DİSKİ’den Kurban Bayramı tedbirleri
Kurban satış ve kesim yerleri ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Kurban satış ve kesim yerleri ilaçlanıyor
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ...
Diyarbekirspor borsaya açılıyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor borsaya açılıyor
Rimena giyim, yaz aylarında hangi renklerin kombinlenmesi gerektiği tavsiyeleri veriyor
YEREL HABERLER Rimena giyim, yaz aylarında hangi renklerin ...
Kestikleri 1 ton kurbanı 400 aileye dağıttılar
YEREL HABERLER Kestikleri 1 ton kurbanı 400 aileye dağıttılar