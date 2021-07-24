Saman yüklü kamyonlar tehlike oluşturuyor

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Emrah KIZILBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çuvallar içinde saman yüklü kamyonlar trafikte tehlike saçıyor.

Kentte hububat hasadıyla birlikte trafikte seyreden saman yüklü kamyonlar tehlike saçmaya başladı. Kent merkezinden Silvan ilçesi yönüne giden saman yüklü kamyonlar trafikte ilerlerken görüntülendi. Kamyonlardan biri, 5 metreyi aşan yüksekliğiyle Seyrantepe Köprülü Kavşağı'ndan geçerken, çuvallar, alt geçidin tavanını sıyırdı. Çuvallardan saçılan samanlar, sürücülerin görüş açısını olumsuz etkiledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2021-07-24 13:16:27



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