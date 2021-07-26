Diyarbakır'dan Artvin'e destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Artvin'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye araç ve personel gönderdi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve heyelanların meydana geldiği Artvin’e çalışmalarda yer almak üzere vidanjör, yardımcı araç ve 8 personeli görevlendirdi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, görev yapacak personeli dün gece Artvin’e uğurladı. Artvin ve Rize halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Tutşi, “Valimiz Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla Artvin’e bir nebzede olsa yaraları sarmaya gidiyoruz. Artvin genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizi Artvin’e gönderiyoruz. Rabbim ülkemizi felaketlerden korusun. Ekiplerimizle beraber Diyarbakır halkının Artvin halkına selamlarını da iletiyoruz” dedi.

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