Diyarbakırlı judocular milli kampta

Diyarbakırlı işitme engelli sporcular Judo Milli Takım kampına katılırken, Antrenör Osman Gökcül, kampta yer alan sporcularının Fransa’da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonasına katılacağını aktardı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük ErkekKadın Judo Milli Takım kampı Konya’da başladı. 26 Temmuz’da başlayan ve 6 Ağustos’ta sona erecek kampta Diyarbakır’ı Ercan Ödüngit ve Muhammed Deli Peksert temsil ediyor. Antrenör Osman Gökcül, kampta yer alan sporcularının Fransa’da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonasına katılacağını söyledi. Gökcül, “Diyarbakırlı sporcularımız Fransa’da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası için kampa davet edildi. 81 kiloda Ercan Ödüngit ve 90 kiloda Muhammed Delil Peksert judo kampında yer alan sporcularımızdır. Sporcularımız sikletlerinde kendini kabullendirdiler. İyi bir çalışma dönemi geçirdiler. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancım tamdır. Onlardan büyük başarılar bekliyorum. İnşallah umutlarımızı boşa çıkarmazlar” dedi.

Osman Gökcül, kendilerine destekleyen Diyarbakır Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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