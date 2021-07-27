ATM'de işlem yapan 3 kişinin otomobil altında kalmaktan kurtulma anı kamerada



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 3 kişi, ATM'de işlem yaptığı sırada, park yeri ararken fren yerine gaza basan sürücünün otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 5 Temmuz'da, merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle bankanın yan tarafında bulunan sokağa girdi. Park yeri bulamayan sürücü, geri geri gelmek için otomobilini geri vitese aldı, fren yerine gaza basınca da otomobil kontrolünden çıktı ve ATM'de işlem yapan 3 kişinin üzerine doğru ilerledi. Otomobilin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 3 kişi, hemen kaçarak kurtuldu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaralananın olmadığı kazada, otomobilin çarpması nedeniyle bankanın dış cephesinde hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-07-27 10:12:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.