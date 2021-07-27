Diyarbakır Çocuk Hastanesi Başhekimliğine Uzman Dr. Canpolat atandı

Adıyaman Gerger Devlet Hastanesinde başhekim olarak görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semih Canpolat, Diyarbakır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Diyarbakır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzman Dr. Semih Canpolat, göreve gelir gelmez poliklinikleri, yatan hasta servislerini ve personellerini gezerek hasta çocukları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Diyarbakır’da görev yapmanın kendisi için bir onur olduğunu belirten Başhekim Canpolat, “Diyarbakır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi önemli sayıda nüfusa hizmet veren bir kurumdur. Başta Diyarbakır halkı olmak üzere, çevre il, ilçe ve köylerden hastanemize başvuran vatandaşlarımızın kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir. İdarecilerimizin desteğiyle personellerimizle bir bütün olarak tüm vatandaşlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Kapımız herkese açıktır. Ekibimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Hastanemiz ve Diyarbakırımız için hayırlı olsun, her zaman halkımızın yanındayız” dedi.

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