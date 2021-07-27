Diyarbakır'da kitap kahvelere yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, sınava hazırlanan ve kitap meraklıları için hizmete sunduğu kitap kahveler yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi, başta üniversite ve meslek edinme olmak üzere çeşitli sınavlara hazırlananlara ücretsiz hizmet verilen kitap kahvelerde, öğrencilere uygun çalışma imkanı sunuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, Yenişehir’de Millet Kıraathanesi, Bağlar’da Kardeşlik Parkı, Kayapınar’da Kent Meydanı ile Tema Parktaki Kitap Kahve kütüphaneleri, her gün 08.00 21.00 saatleri arasında her yaştan vatandaşa hizmet veriyor. Kentte, hava sıcaklıklarının yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle kitap kahveler, oluşturduğu uygun ortam nedeniyle yüzlerce öğrenci ve okuyucuya ev sahipliği yapıyor.

Kitap kahveler sınavlara hazırlıklar dışında, bünyesinde başta seçkin edebiyat eserleri olmak üzere farklı türlerde barındırdığı binlerce kitap ile okur severlerin de uğrak mekanı durumuna geldi. Vatandaşlar, kitap kahvelerde diledikleri kitabı okuma şansı buluyor.

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