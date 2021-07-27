DÜSİD’den ‘aşı olmayanlar düğünlere alınmasın’ talebi Yerel sanatçılar korona virüs ve aşıya dikkat çekmek için beste yapıp, çağrıda bulundu Diyarbakır’daki tüm düğün salonlarında ‘aşıları yapalım, sağlıklı yaşayalım’ bestesiyle vatandaşlar halay çekti

Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği (DÜSİD), kentte aşı olma oranının az olmasından kaynaklı, ‘aşıları yapalım, sağlıklı yaşayalım’ isminde beste yapıp kentte bulunan tüm düğün salonlarındaki müzisyenlere dağıttı. Yapılan beste müzisyenler tarafından seslendirilirken, düğünlere katılan vatandaşlar da beste ile halay çekti.

DÜSİD, korona virüse dikkat çekmek, vatandaşların aşı olmasına yönelik bilinç oluşturma amacıyla kendilerine kayıtlı bulunan düğün salonlarında aynı anda söylenmesi için ‘aşıları yapalım, sağlıklı yaşayalım’ isminde beste yaptı. Yapılan beste düğün salonlarında bulunan yerel sanatçılar tarafından hareketli bir müzik eşliğinde söylenirken, vatandaşlar da söylenen şarkıyla halay çekti.



“Maskesiz kişiler düğün salonlarına alınmasın”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DÜSİD Başkanı Murat Kaçar, “Bildiğiniz gibi Diyarbakır’da şu anda korona virüsün 4’üncü dalgasını yaşıyoruz ve vaka sayıları artış durumdadır. Ayrıca aşılama konusunda en dip noktadadır. Bundan olarak Diyarbakır DÜSİD ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın katılımıyla ortak bazı kararlar aldık. Düğün salonlarındaki tedbirler noktasında girişte maskesiz insanların salonlara alınmaması, ateşlerinin ölçülmesi ve yine düğün salonları içerisindeki masa ile sandalyeler arasındaki mesafenin korunması, düğün esnasında sürekli uyarılarında bulunulması gibi kararlar aldık” dedi.



“Aşı duyarlılığı için beste yaptık, aşı olmayanlar düğün salonlarına alınmasın”

Diyarbakır’daki tüm düğün salonlarında aşıya dikkat çekmek için beste yaptıklarını ve aynı anda çaldığını söyleyen Kaçar, “Diyarbakır halkının aşıya duyarlı hale getirilmesine yönelik Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği olarak kentte düğün salonlarında şarkı söyleyen müzisyenlerin bütün düğün salonlarında söylenmesi için bir beste oluşturduk. Ayrıca İl Hıfzıssıha Kurulundan bir talebimiz de bulunmaktadır. Düğün salonu, AVM, toplu taşıma araçları, kafe ve restoran gibi yerlerde aşı olmayan içeri alınmasına ilişkin aşı zorunluluğunun getirilmesini istiyoruz. Bu talebimiz ve çağrımızdır. Düğün salonları dahil bütün kritik yerlere aşı zorunluluğunun getirilmesini ve bizlerde düğün salonları olarak uygulamaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Bizler düğün ehliyeti olan alanlarda sürekli denetleniyoruz. Ama düğün işletme ruhsatı olmayanların da denetimlerine yönelik sıkı tedbirler alınmasını da talep ediyoruz” diye konuştu.

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