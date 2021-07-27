Genç işletmeci Azad Gönder eğlence sektöründe hızla büyüyor

Diyarbakırlı genç işletmeci Azad Gönder eğlence sektöründe açtığı yeni mekanlarla sektörde hızla büyüyor.

Diyarbakır’da ünlülerin uğrak mekanı olan VDA Grup işletmelerinin sahibi olan Azad Gönder, eğlence sektöründe de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eğlence sektöründe açtığı mekanlarla bölgede adından söz ettiren başarılı iş adamı Gönder, Diyarbakır’da böylesine önemli mekanlar kazandırmanın son derece önemli olduğunu belirtti. Gönder, “Diyarbakır’da ferah ve nezih bir ortama sahip mekanlar müşterilerimiz buralara gelip hem canlı müzik dinleme hem de günün stresini atma fırsatı kazandırdık. Bu görkemli mekanlarımızla sıcak ve samimi ortamlar ile ünlü sanatçıları Diyarbakırlılarla buluşturarak köprü kurduk. Bölgemize bu güzel mekanların devamı ve ünlü akımı için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşları mekanlarımıza bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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