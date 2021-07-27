Diyarbakır AFAD gönüllülerinin afetlere hazırlıklarını sürdürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildikten sonra harekete geçen AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü eğitimleri hız kazandı.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, temel AFAD gönüllü programını başarı ile tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmaya aday gönüllülere yönelik saha eğitimi devam ediyor. İl müdürlüğünde yapılan eğitimlerde, afet farkındalık, KBRN farkındalık, yangın, çadır kurma, insani yardım ve hafif arama kurtarma eğitimleri veriliyor.

Destek AFAD gönüllülüsü olmaya hak kazanan 22 yeni gönüllü, Diyarbakır il AFAD müdürlüğünde uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimler ile olası afetlere karşı hazırlanıyor. AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlamı Çakmak; "Toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için gönüllülere ihtiyaç var, canlı yaşamında fark oluşturmak için becerilerini kullanmaya devamlı hazır, organize olmuş, eğitimleri tamamlamış gönüllülere her zaman ihtiyac var. Ben olmasam ne olur, demeyin. Siz varsanız çok şey olur sloganıyla temel AFAD gönüllüsü sayımız, bu gün itibariyle 5 bin 82, destek AFAD gönüllüsü sayımız 155 olmuştur. Gönüllü sayımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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