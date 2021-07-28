Doğu Pediatri Derneğinden vatandaşlara 'Aşı olun' çağrısı

Doğu Pediatri Derneği, Diyarbakır’da düşük olan aşılama oranına dikkat çekerek, halkı aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığının yeni tip korona virüs ile ilgili haftalık verilerine göre, Diyarbakır son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alırken, Bakanlığın aşı ile ilgili verilerinde ise kent, en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller arasında. Kentte vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen ile maske takma kurallarına uyum konusunda rehavete kapılırken, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatak doluluk oranları bir haftada yüzde 40'a yükseldi. Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu, Diyarbakır’da düşük olan aşılama oranına dikkat çekerek halkı aşı olmaya davet etti. Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul, insanlığın korona virüs ile olan mücadelesinde, bir adım öne geçmesi ve başarılı olması için aşı olması gerektiğini kaydetti.

Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena ise aşısız bireylerin hem kendi hem topumun sağlığından sorumlu olduğunu belirterek bu çağrıya kulak verip Diyarbakır’ın aşı olması gerektiğin aktardı.

Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Diyarbakır Çocuk Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Serhat Samancı da korona virüsü yenmenin tek bir yolunun olduğunu ve onun da aşıdan geçtiğini ifade ederek vatandaşların kendileri için, sağlıkçılar, insanlık ve Diyarbakır için bu sese kulak vererek aşı olması gerektiğini vurguladı.

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