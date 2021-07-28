DBB, Hani’de ilçe otogarı inşa edecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani’de ilçe otogarı inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi, Hani’de toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe otogarı yapacak. İlçe otogarında açık alanında 9 toplu taşıma peronu ve iki farklı bölümde toplam 37 araçlık park yeri bulunacak. 383 metrekare kapalı alana sahip olacak otogarda, 5 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadınerkekengelli tuvalet, mescit, bebek bakım odası, teknik oda, amir odası, mutfak, tuvaletduş, su deposu, yatak odası ve personel dinlenme odası yer alacak.

Çarşı Caddesi ve Dicle Hani yolu üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak. 2 farklı girişin yapılacağı ilçe otogarının 432 metrekarelik zeminine bazalt plaklar döşenecek.



İtfaiye araç garajı da yer alacak

Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçe otogarının bahçe bölümünde 121 metrekarelik alanı itfaiye araç garajı şeklinde değerlendirecek. Büyükşehir Belediyesi, 4 firmanın katılımıyla Hani ilçe otogarının ihalesini geçekleştirdi. Yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra kazanan firma açıklanacak. Ekipler, ihale sürecinin ardından inşaat işlerine başlayacak ve 120 gün içinde Hani ilçe otogarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

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