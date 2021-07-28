Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Hazro'ya Millet Bahçesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesine 32 bin metrekarelik Millet Bahçesi inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanı oluşturmak amacıyla ilçelerde yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının Hazro’nun Bahçe Mahallesi'nde 32 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği Millet Bahçesinde 7 farklı türde 469 ağaç, 3 farklı çeşit olmak üzere 1373 çalı ve 19 bin metre kare alana çim serecek. Hazro Millet Bahçesine, 7 çatılı ve 7 çatısız piknik masası, 7 kamelya, 24 oturma bankı, 2 içme suyu çeşmesi ile çöp kovaları yerleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğlenceli zaman geçirebilmelerini sağlamak için macera parkuru ve oyun gruplarına da yer verecek. Millet Bahçesinde, vatandaşların spor yapmalarına imkân tanımak için yürüyüş yolları ve fitness aletleri de bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi, 5 firmanın katılımıyla Hazro Millet Bahçesinin ihalesini gerçekleştirdi. İhale süreci gereği yapılacak değerlendirmenin ardından, çalışmaların 150 günde tamamlanıp vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.

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