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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın'dan HDP'li Beştaş'a aşı tepkisi AK Parti İl Başkanı Aydın: "Kendisi 2 dozunu yapmış, buradaki insanların sağlığı onun umurunda değil"

İHA

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın'dan HDP'li Beştaş'a aşı tepkisi AK Parti İl Başkanı Aydın: "Kendisi 2 dozunu yapmış, buradaki insanların sağlığı onun umurunda değil"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, HDP'li Meral Danış Beştaş'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Kendisi 2 dozunu yapmış, AK Parti ve hükümete güvenmiş, ama insanları bu konuda teşvik cümlesi kullanmaktan kendini imtina ediyor. Buradaki insanların sağlığı onun umurunda değil” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır İl Başkanı olarak görevlendirilen Muhammed Şerif Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündemi değerlendiren Başkan Aydın, aşılanma oranlarına dikkat çekerek Diyarbakır’ın ilçelerini tek tek sıralayarak aşı konusunda teşvik etmek için vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Aydın, "Diyarbakır maalesef aşılanma oranında çok tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Bu tehlike bütün şehir için büyüyor, dün itibari ile aşılanma oranı yüzde 41’e ulaşmış. Genç nüfusta aşı oranımız maalesef yüzde 19 seviyesinde. İlçelerimize göre dağılımda Çüngüş’te yüzde 66.3, Kayapınar yüzde 47.89, Çermik yüzde 43.27, Yenişehir yüzde 42.85, Bağlar yüzde 38.47, Hazro yüzde 37.48, Silvan yüzde 34.3, Bismil yüzde 33.97, Lice yüzde 33.75, Sur yüzde 32.79, Çınar yüzde 31.64, Eğil yüzde 31.47, Dicle yüzde 31.19, Hani yüzde 28.38, Kocaköy yüzde 25.32, hangi ilçeler daha geride onları da anmak istedik” dedi.

"Kendisi güvenip oluyor, teşvik edici konuşmuyor"
HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın beraberindeki heyetle birlikte HDP Adana İl Başkanlığında partililerle gerçekleştirdiği toplantıda Doğu illerinde aşılama oranlarının düşük olmasını AK Parti'ye bağlayarak çip ve kısırlaştırma gibi söylemlerle vatandaşların devlete güveni olmadığını söylemesine tepki gösteren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Beştaş’ın 2 doz aşı olarak devlete ve AK Parti'ye güvendiğini, fakat vatandaşların sağlığı kendisinin umurunda olmayarak teşvik etmek yerine tam tersini söylediğini aktardı. Başkan Aydın, "Dün ilginç bir şey oldu, Meral Danış Beştaş, Ağrı’da açıklama yaparak Doğu bölgesindeki Kürtlerin aşılanmama sebebini AK Parti ve devlete güvenmemek olduğunu söyledi. Bunu sanki bir övünç şekliymiş gibi anlatıyor. Bunu siyasi malzeme olarak kullanacak cüreti gösterebiliyor, bu insanları şuanda yaşamakta olduğu sorun, sıkıntı, tehlike altındayız. Bunun üzerinden insanları aşıya davet ederek bu şehri ve insanları önemseyeceğine tam tersi bir algıyla insanlar kısırlaşacak korkusuyla ve AK Parti'ye güvenmediklerini söylüyor. Buradan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı olarak kınıyorum. Bu şehrin yaşayanı ve ferdi olarak kendisine asla yakıştırmadığımı belirtmek istiyorum, çünkü biz el birliği ile parti ve siyasi gözetmeden sadece Diyarbakır’daki tüm insanların sağlı ve huzuru içi bu mücadeleyi sergilerken kalkıp Diyarbakır’da uzun yıllar avukatlık yapmış meslektaşımızın, o kadar yıl yaşamış olan bir insanımızın HDP milletvekilliği şemsiyesi altında bu şekilde insanlara aşı konusunda teşvik yerine aşılanmama konusunda haklı gösterecek şekilde beyanını Diyarbakır için çok zararlı ve tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Şaşırmıyoruz, çünkü HDP’nin buradaki Kürtlerin iyiliği, sadakati, huzuru ve güvenliği ile ilgili herhangi bir kaygısı yok. Yaptığı bütün politikalar, çalışmalar aslında bunun bir ispatı. Bu bölgenin hem diline ve dinine düşman olan CHP ile temas için olmaları zaten CHP gibi tüm kötülüklerin anası ile yakınlaşmaları Kürtlere ne derece önemsemediklerinin bir ispatıdır. Şimdi Meral Danış Beştaş çıkıp da insanlar bunlardan dolayı yapmıyor diyor, bunu diyeceğine çık bizde davet ediyoruz veya çıkıp dese bende aşımı yaptım. Kendisi yapmadı mı, 2 dozunu da yapmış sen kendin aşını oluyorsun, sen güveniyorsun AK Parti ve hükümete, ama insanları bu konuda teşvik cümlesi kullanmaktan kendini imtina ediyorsun. Özellikle yapıyorsun, insanların sağlığını bile politika malzemesi haline getirebiliyorsun, çünkü buradaki insanların sağlığı senin umurunda değil” diye konuştu.

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