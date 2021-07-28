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6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün serbest kalmasına tepki

DHA

6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün serbest kalmasına tepki


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da bir sitede bisiklet sürmek için evden çıkan Alan Mirhat Uyansız (6), site içinde hız yapan kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Mirhat'ın son anları güvenlik kameralarına yansıdı, olayın ardından sürücünün serbest bırakılmasına aile tepki gösterdi.
Olay, 22 Temmuz'da Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitede saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Çile ve Yemlihan Uyansız çiftinin en küçük çocukları Alan Mirhat Uyansız, bisikletini alarak site içindeki arkadaşlarının yanına gitti. Mirhat Uyansız, bisiklet sürerken, iddiaya göre, çalışanını bırakmak için siteye gelen ve ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 72 AAL 948 plakalı kamyonet, manevra yaptığı sırada çarptı. Bir araçla hastaneye götürülen Mirhat Uyansız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Uyansız ailesi, sürücünün tutuklanması için suç duyurusunda bulundu. Gözyaşlarıyla konuşan anne Çile Uyansız, "Sevdiği yemeği yaptım ona. O gün hiç yemek yemedi. En son onunla balkonda oturmuştuk. Gelip yanımda oturdu, elinde de bir pervane vardı bana sordu nasıl oluyor diye. O gün de çok güzel bir hava vardı. Uzattı ve pervane döndü, sonra bana bakıp öyle bir gülümsedi ki. Ben neden bana güldüğünü sordum ve onun diliyle konuştum. Benim yanağımı öptü. Sonra ben de onu öpmek istediğimi söyledim. O bana dönünce hep burnunun ucunu öperdim. Ben kolunu öptüm, burnunu öpüp öpmediğimi hatırlamıyorum. Pervaneyi gözüme tuttum ben seni görmüyorum dedim, oda aynısını yaptı bana onu söyledi. Yanımda ayrıldıktan sonra dış kapıya gidene kadar bana bakarak el salladı. Bana aşağıya gideceğini söyledi. Gittikten 5-10 dakika olmadan haberi geldi. Oğlum benimle vedalaştı öyle gitti, son görüntüsü ve tebessümüyle bakışları sanki hissediyordu ama dile getiremedi. O daha çok küçüktü. Ben şimdiye kadar çocuğuma çarpan kişiyle ilgili bir şey sormadım. Duymak da istemiyorum. İçin yanıyor parçalanıyor ama ona beddua da etmedim. Ciğeri yansın demedim" diye konuştu.
'ÖYLE BÜYÜK BİR ACI Kİ, ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'
Baba Yemlihan Uyansız da sürücünün tutuklanması için suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Arkadaşlarla buluşmak için kafeteryaya gitmiştim. Yarım saat sonra güvenlik beni aradı. Mirhat'a araba çarptığını söyledi. Ben de hemen çıktım hastaneye gittim. Bugün avukat aracılığıyla suç duyurusunda bulundum. Öyle büyük bir acı ki Allah kimseye yaşatmasın. Ama 6 yaşındaki bir çocuk bayram günü sitede oynuyor. Site ne demektir, çocukların güvenliği içerisinde oynadığı yer. Sitede oynuyor, içeriye giriyor ve çocuğa çarpıyor daha sonra da 2 saatin ardından elini kolunu sallayarak dışarda geziyor." 
Mirhat Uyansız'ın kaza öncesi anlarına ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-07-28 16:08:05

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