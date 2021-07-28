Çüngüş'te aşı seferberliği

Diyarbakır Çüngüş ilçe merkezi ve 36 köy ile mezrada aşı seferberliği başlatıldı.

Çüngüş Kaymakamlığı destekleriyle ilçe devlet hastanesi personeli tarafından başlatılan korona virüs aşı seferberliğinde ekipler köy köy gezerek aşı çalışması yapıyor. İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sağlık ekipleri ile birlikte köy köy ve mahalle mahalle gezerek vatandaşları aşı olmaya davet etti. Kaymakam Kaldırım, aşı olmayan gelemeyenlerin ayaklarına kadar gidip aşılarını yaptıklarını söyledi. Kaldırım, "Çüngüş'te bütün vatandaşımızın aşı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aşı olmayan kalmasın diye mahalle mahalle, köy köy çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.

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