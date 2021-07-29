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Oğlu teslim olan anne, HDP il binası önünde kurban kesip davul zurna eşliğinde halay çekti PKK terör örgütünden kaçan oğlu için kurban kesen anne, davul zurna ile kutlama yaptı Evladı teslim olan Ayşegül Biçer: "Bu zafer burada bulunan anne ve babalar ile Türkiye'nin zaferidir"

İHA

Oğlu teslim olan anne, HDP il binası önünde kurban kesip davul zurna eşliğinde halay çekti PKK terör örgütünden kaçan oğlu için kurban kesen anne, davul zurna ile kutlama yaptı Evladı teslim olan Ayşegül Biçer: "Bu zafer burada bulunan anne ve babalar ile Türkiye'nin zaferidir"

2018 yılında terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Mustafa Biçer, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Biçer’in teslim olmasıyla birlikte anne ve babası HDP Diyarbakır il binası önünde kurban keserek davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Kutlamaya evlat nöbeti tutan diğer aileler de katılarak halay çekti.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 698’inci gününde devam ederken, ailelerden Ayşegül Biçer’in oğlu Mustafa Biçer, PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğlunun teslim olma haberini dün alan anne Biçer, bugün de HDP il binası önünde davul zurna eşliğinde halay çekerek kurban kesti. Ailelerle birlikte halay çeken anne ve babanın mutlu olduğu görülürken, kesilen kurban daha sonra HDP il binası önüne gelen Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Rufai Yıldırım tarafından teslim alınarak çocuk esirge kurumuna bağışlandı. Aile Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da Ayşegül Biçer’i telefonla arayarak tebrik etti.

“Çok geçmiş olsun ben çok mutlu oldum”
Bakan Yanık, bir daha böyle kederler yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Sizin mücadeleniz ve bütün annelerin mücadelesi çok önemli. Sizin farkınız hastalığa, tehdide ve baskıya rağmen kararlılıkla vazgeçmememiz. Rabbim inşallah size şifa da verir çocuğunuza kavuştuğunuz gibi sağlığınıza da kavuşursunuz. Çok geçmiş olsun ben çok mutlu oldum. Diğer annelere de selamlarımı iletiyorum. Diğer iki çocuk daha gelmiş. Mücadele annelerin mücadelesi inşallah terör örgütünün kökünü kazımaya vesile olacaktır. İnşallah hepsinin kökünü kurutacağız. Selamlarımı iletiyorum herkese" dedi.

“Biz burada feryat ettik onlar da orada mücadele etti”
Anne Biçer ise annelerin mücadele ettiğini ancak güçlü devletin dağlarda ve kırsalda mücadele ettiğini ifade ederek, "Biz burada feryat ettik onlar da orada mücadele etti. bu zafer Türkiye'nin zaferidir. Biz hepimiz birlik beraberlik içinde kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP bunu iyi bilsin ki bu nöbet devam edecek. Biz ilk gün de dedik tek bir terörist tek bir evlat kalana kadar Kandil tamamen çökene kadar bu mücadele devam edecek" diye konuştu.

“Ben dağları deldim ve evladımı kazandım”
Bakan Yanık’ın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Anne Biçer, “Bugün sözün son noktasındayız. Evladımı geri kazandım, zaferlere ulaştım. Bu mücadelede bizlere destek olan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile basın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ne demiştim, anneler isterse dağları delebilir ve evlatlarını geri kazanabilir. Rabbime binlerce şükürler olsun ki ben dağları deldim ve evladımı kazandım. Burada bugün adeta bir düğün coşkusu ve bir an evvel evladıma kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. Allah’ın izniyle bugün evladımı kavuşacağım ve benden dolma istemişti ona özel olarak dolma yaptım. Oğlumun benden dolma istemesi sözün bittiği yerdir. Bu nöbetimiz devam ediyor. Tüm anne ve babalara çağrımdır, lütfen gelin hakkınız olan çocuklarınızı isteyiniz. Çünkü hakkınız olan çocukları istedikçe evlatlar dağdan iniyor. Allah’ın izniyle bu zafer burada bulunan anne ile babaların ve Türkiye’nin zaferidir” şeklinde konuştu.

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