“Tribünlerde omuz omuza vermek için aşı olalım”

Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Avşar, “Eski normalleşmemize kavuşmak, kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak, tribünlerde omuz omuza verip coşkuyu paylaşmak için aşı olalım” dedi.

Aşı çalışmalarının devam ettiği Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge illerinde aşı sırası gelen ancak yaptırmayan vatandaşların bilgilendirilmesi için oluşturulan sağlık ekipleri, ön yargıları yıkıp, vatandaşları ikna edebilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu çabalara toplumun bir kesiminden destek mesajları geldi. Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar’da Diyarbakırlı vatandaşların aşı olması için çağrıda bulundu. Avşar, “İnsanlık ve ülkemiz iki yıldan bu yana tüm dünyayı saran korona virüs salgını ile mücadele etmektedir. Bu süreçte hepimiz sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybettik. Eski normalleşmemize hasret kaldık. Günlük yaşamımız sekteye uğradı, spordaki alışkanlıklarımızı ve ayrıcalıklarımızı yitirdik. Takımımız başta olmak üzere futbol takımları 12. adam olan taraftara hasret kaldı. Taraftarlar müdavini oldukları tribünlere hasret kaldı. İşte bunun önüne geçmek için elimizde şimdi önemli bir fırsat var. Eski normallerimize kavuşmak, kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak, tribünlerde omuz omuza verip coşkuyu paylaşmak için aşı olalım. Eylül ayında başlayacak olan 20212022 futbol sezonunda sahada ve tribünde bütünleşmek için tüm taraftarlarımızı aşı olarak bu zorlu sürecin aşılması için duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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