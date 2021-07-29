Diyarbakır’da çukura düşen yavru köpeğin annesi, yavrusu çukurdan kurtarılana kadar bekledi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir evin duvarının dibindeki çukura sıkışan yavru bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kazma ile kürek ve kepçe yardımıyla sıkıştığı yerde kurtarıldı. Kurtarılma sırasından köpeğin annesi yavrusunu bekledi. Yavrusunun kurtarıldığını gören anne köpeğin sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin duvarının dibinde bulunan çukura yavru bir köpeğin düştüğü ihbarı alan itfaiye ekipleri akşam saatlerinde harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çukurun yanında bulunan lögar kapağının altında olduğunu fark ederek, kepçe yardımıyla çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında yavru köpeğin annesi de çalışmaları izledi. Vatandaşlarında destek verdiği çalışmalar bir saat sürerken, çalışmalar sonucunda yavru köpek, kazama ile kürek ve kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Yavrusunun kurtarıldığını anne köpek sevincini yavrusunu koklayarak göstermesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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