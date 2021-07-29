500 Evlere modern park

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 500 Evler’de 7’den 70'e vatandaşların yararlanacağı modern bir park inşa ediyor.

Büyükşehir belediyesi, kadın, çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere vatandaşlara dinlenme alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi 500 Evler’de toplam 8 bin metrekare kullanım alanı olan modern bir park yapmak için çalışmalarına başladı. 7’den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan projede yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, spor alanları ve kent mobilyaları yer alacak. Yeşil alan olarak değerlendirilecek bölüme, 7 farklı türde 244 ağaç ve 5 çeşit olmak üzere toplam 10 bin çalı dikilecek.



Engelliler ve çocuklar unutulmadı

Büyükşehir belediyesi, 500 Evler Parkı içinde çocuk ve engellileri düşünerek alanlar oluşturdu. Parka, miniklerin eğlenceli anlar geçireceği oyun grupları yerleştirilecek. Park içine inşa edilecek basketbol sahasında engelliler, tekerlekli sandalye ile rahatlıkla spor yapma imkanı bulacak. Beşyüz Evler Parkı’na yerleştirilecek fitness ekipmanları ve yürüyüş yolları sayesinde vatandaşlar, günlük sporlarını rahatlıkla yapabilecek. Büyükşehir belediyesi, 3 firmanın katılımıyla 500 Evler Parkı ihalesini gerçekleştirdi. Yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra kazanan firma açıklanacak. Ekipler, ihale sürecinin ardından inşaat işlerine başlayacak.

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