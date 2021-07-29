Sanat Sokağı yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, büyükşehir belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Sanat Sokağının açılışını gerçekleştirecek.

Büyükşehir belediyesi, merkez Yenişehir ilçesindeki kentin en işlek ve sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağını vatandaşların ailece gezebilmesi ve kültürel etkinliklerin merkezi olarak kullanılması için yeniden düzenledi. Vali Karaloğlu’nun 31 Temmuz cumartesi günü açılışını yapacağı Sanat Sokağında, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, saat 15.00 ile 24.00 arasında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Sokakta saat 15.00’da 'Dünden Bugüne Diyarbakır' sergisiyle başlayacak etkinlikler, bando performansı, halk oyunları gösterisiyle devam edecek. Kürtçe stran ve klamların seslendirileceği 19.20’deki dengbêj divanının ardından Songül Yılmaz, Ali Aktaş ve Senem Bükülmez’in seslendireceği eserlerle müzikseverler hoşça vakit geçirecek. Etkinlik, elektronik müziği nostaljik pop şarkılarla harmanlayan Zahit Altıntaş’ın konseri ile sona erecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, yeniden düzenlenen Sanat Sokağında yaz boyunca birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam edecek.

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