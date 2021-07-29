Bismil Belediyesinin yol ve kaldırım çalışması hız kesmeden devam ediyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışması ile birlikte bazalt kaldırım çalışması başlattı.

Pandemi sürecinde de aralıksız çalışan Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayaların ulaşım konforunu sağlamak amacıyla ilçenin belirli yerlerinde 40 bin metrekare bazalt kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Bismil Belediyesi, 2021 yılında yaklaşık 40 bin metrekare kaldırım döşeme işlemini yapmayı hedefliyor. Sürücülerin güvenli ve konforlu seyahat etmesi için birçok noktada kilitli parke çalışmasını gerçekleştiren, yayaların güvenli yürüyüş konforu ve modern ilçe görüntüsü için de kaldırım çalışmalarına hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kilitli parke ve kaldırım ihtiyacı olan bölgelerde çalışmaları artırırken, özellikle alt yapısı biten yerleşim alanlarını yayaların ve araçların ihtiyacına uygun hale getiriyor. Kaldırım çalışmalarını hızlandıran Bismil Belediyesi, ilçenin dört bir yanında kaldırım yenileme çalışmalarını başladı.



2021 yılı kaldırım hedefi yaklaşık 40 bin metrekare

Bismil Belediyesi, Barış Bulvarı 38. Cadde, İsmail Beşikçi Caddesi, Ahmet Arif Bulvarı ve diğer merkez sokaklarının da aralarında bulunduğu noktalarda geniş kapsamlı kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Birçok noktada çalışma yapan Bismil Belediyesi, 2021 yılında 530 bin metrekare kilitli parke çalışmasının yanında 40 bin metrekare bazalt kaldırım döşemeyi de hedefliyor.



Her mevsim bakım ve onarım

Sıfırdan kaldırım imalatı dışında bakım ve onarım çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Bismil Belediyesi, özellikle kış aylarında yıpranan kaldırımları da elden geçiriyor. Bakımonarım ekipleri tarafından kaldırımlar daha sağlam hale getirilirken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ekipler yerinde inceleme yaparak lokal bakım, onarım çalışmaları yürütüyor.

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