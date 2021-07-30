Diyarbakır’da gençleri meslek sahibi yapacak protokol imzalandı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tekstil ve moda tasarımı bölümlerinde eğitim alan öğrencilere hem staj yapabilme hem de iş imkanı sağlayacak ‘Eğitim İşbirliği ve İstihdam’ protokolünü imzaladı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) arasında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında eğitim ve istihdama dönük işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Karaloğlu, Diyarbakır’ın tekstil üretiminin her safhasında var olduğunu ve tekstile dönük hammadde üretiminde ülke genelinde üçüncü sırada yer aldığını söyledi.



Açılışı yapılan fabrikalardan 10’u tekstil fabrikası

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde açılışı yapılan 30 fabrikadan 10’unun Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde olduğuna değinen Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve Diyarbakırlı yatırımcılara teşekkür etti.

Yetişmiş insan gücünün sektör için önemli olduğuna vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Meslek liseleri ve teknik liselerde okuyan öğrencilerimiz var. Hem tekstil alanında hem de moda tasarım alanında. Şimdi iki alanda okuyan öğrencilerimizin hem staj yaparken kolaylıkla staj yapabilecekleri işyeri bulmaları hem de okuldan mezun olur olmaz iş bulabilmeleri çok önemli” dedi.

Gençlerin mesleği olmadığı zaman iş bulmakta zorlandıklarını ifade eden Vali Karaloğlu, gençlerin meslek sahibi yapılmasıyla istihdamı ve iş bulmalarını kolaylaştıracaklarını belirtti.

Vali Karaloğlu, imzalanan protokolle, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mesleki anlamda yetiştirilmiş olan öğrencinin, sektörde yatırımları bulunan iş insanlarının yer aldığı bir kuruluş olan GÜNTİAD ile staj ve iş imkanı bulacağını dile getirdi.



“Diyarbakır emin adımlarla ilerliyor”

Diyarbakır’ın tekstil alanında Türkiye’nin çok önemli merkezlerinden birisi olma yönünde ilerlediğine dikkat çeken Vali Karaloğlu, yapılan protokolün Diyarbakır’a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokolle, Tekstil Teknolojisi ve Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında eğitim gören öğrencilerin; Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği bünyesinde bulunan işletmelerde beceri eğitimi yapmaları ve aynı zamanda işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin işbaşı eğitimi almalarını sağlayarak mezun olacak öğrencilerin istihdamı amaçlanıyor.

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