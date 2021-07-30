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Dondurma külahını yere atınca bıçaklanması kamerada

DHA

Dondurma külahını yere atınca bıçaklanması kamerada


BURAK EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, büfeden dondurma alıp, külahını yere atan kişi, yoldan geçen biri tarafından bacağından bıçaklandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Büfeden aldığı dondurmanın külahını yere atan ve ismi öğrenilemeyen kişi, bu sırada yoldan geçen ve yanına gelen kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. Bu sırada bıçağını çıkaran saldırgan, külahı yere atan kişiyi bacağından yaraladı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralı da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Bıçaklı saldırı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-07-30 11:34:12

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