Temmuz’da “Köşe Bucak” sanata doydu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Köşe Bucak Sanata Doyacak” temasıyla Temmuz’da düzenlediği açık hava etkinlikleriyle ilçelerde yaşayan vatandaşları kültür ve sanatla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi’nin, her ay farklı bir temayla Diyarbakırlılara yönelik düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Temmuz’da “Köşe Bucak Sanata Doyacak” temasıyla dış ilçelerde düzenlediği tiyatro, konser, sergi ve dengbej divanları vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Yaz sıcağında açık havada yapılan etkinlikler, Çüngüş, Çermik, Ergani, Hazro, Çınar, Dicle, Bismil, Eğil, Lice ve Hani’de vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgiyle takip edilen ilçelerdeki etkinliklerde çocuklara yönelik film gösterimleri, “Dünden Bugüne Diyarbakır” fotoğraf sergisi, bando performansı, dengbej divanları, Sihirli Anahtar tiyatro oyunu, konser ve halk oyunları gösterisi yer aldı.

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