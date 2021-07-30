2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

Diyarbakır 2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi işbirliği Ergani Belediyesi ile imzalandı.

Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ergani Belediyesi arasında “2021 yılı Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Ergani kaymakamlık makamında gerçekleştirilen protokol imza töreni, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ile Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak arasında gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, protokol çerçevesinde ilçenin genelinde afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleneceğini söyleyerek, Ergani'de afet bilincinin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ettiğini aktardı.

Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak ise İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, gerçekleştirilen protokolün amacının AFAD ile Ergani Belediyesi arasında yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği çerçevesini belirlemek olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.