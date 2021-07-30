Yenişehir Belediyesinden Üçkuyu Mahallesi'ne yeni kaldırımlar

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi vatandaşları modern ve konforlu yollarla buluşturmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde mevcut kaldırımların onarımı ve kaldırımı olmayan mahallelerde ise çift taraflı kaldırım yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çehresini değiştiriyor. Yeni yerleşim alanlarından olan Üçkuyu Mahallesi'nde çift taraflı kaldırım çalışmalarının tamamlandığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların cadde ve sokaklardaki güvenliği için kaldırımların düzenli bir şekilde bakım, onarım ve temizliğinin yapıldığını aktardı. Başkan Beşikci, “Bu çalışmalarımızın yanı sıra yeni yerleşim alanlarında hiç kaldırımı bulunmayan Üçkuyu Mahallemiz 45. sokakta çift taraflı olmak üzere kaldırım çalışmamız tamamlandı. Kooperatifler, Yenişehir ve Şehitlik mahallelerinde bazalt kaldırım onarım çalışmaları ile Dönümlü Mahallemizde de kaldırım yapım çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

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