Vali Karaloğlu, yetimleri ağırladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla yetim çocuklar ve ailelerini ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Büyükşehir Belediyesi’nin Ongözlü Köprü’deki sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yüz boyama, Hacivat ve Karagöz oyunlarıyla gönüllerince eğlendi.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Valilik ve belediyeler olarak toplumun her kesimine ulaşmaya, 1 milyon 782 bin vatandaşın her birine dokunmaya ve gönlüne girmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu tarz çalışmalarını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaloğlu, ayrıca dernek ve hayırseverleri de bu işin içine kattıklarını belirtti. Vali Karaloğlu, “Bu tarz çalışmalara dernek ve hayırseverleri dahil etmemizin sebebi meselelerin paylaşılması ve hep birlikte mutluluğu çoğaltmaktır. Onun için HASANE Yardımlaşma Derneği ile protokol imzaladık. Dernek Diyarbakır’da yaşayan çocukları geleceğe hazırlama noktasında destek sunacak. HASANE Yardımlaşma Derneği’nin bağışçıları Diyarbakır'da yaşayan yavrularımız, ailelerimiz el uzatacak. Bundan dolayı HASANE Derneği’ne ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bütün amaçlarının çocukları devletine, milletine, bayrağına, dinine ve diyanetine bağlı olarak yetiştirmek olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, Diyarbakır’da yaşayan çocukları mutlu ettikleri sürece kentin, dünyanın ve Türkiye’nin de yüzünün güleceğini dile getirdi.



Çocuklar doyasıya eğlendi

Masal kahramanlarının kıyafetlerini giyen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, çocuklarla oyunlar oynayarak neşeli vakitler geçirmelerini sağladı. Yüz boyama etkinliğinin de gerçekleştiği gecede çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, gölge oyunu Hacivat ile Karagöz’ü heyecanla takip etti. Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

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