Başkan Beyoğlu evladını terör örgütünden kurtaran fedakar anne ile görüştü

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, terör örgütü PKK tarafından 2018 yılında dağa kaçırılan oğluna 696 gün sonra kavuşan Ayşegül Biçer'i evinde ziyaret ederek evladına kavuşması nedeniyle tebrik etti.

HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan ve geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa Biçer'e kavuşan Ayşegül Biçer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eylemin ilk gününden itibaren her türlü desteği verdiğine dikkat çekti.

Biçer ailesini ziyaret ederek verdikleri mücadele ve evlatlarına kavuşmaları nedeniyle tebrik eden Beyoğlu, "Devletimiz güçlüdür. Bu haklı mücadelede her türlü imkanlarıyla ailelerimizin yanındadır. Bu zafer, kararlı bir duruş sergileyen anne ve babalarındır" dedi.



"Başkan Beyoğlu her zaman yanımızda durdu"

Anne Ayşegül Biçer, haklı mücadelelerine katkıda bulunan Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek “3 Eylül 2019 tarihinde başladığım mücadele rabbim bana zafere ulaşmayı nasip etti. İlk günden beri yanımızda olan maddi ve manevi olarak desteğini esirgemeyen Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, evladıma kavuştuktan sonra da evimize gelerek bizi bu süreçte ziyaret eden ilk isim oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evlat hepimizin evladıydı, hepimizi kazandık. Rabbim diğer ailelere de evlatlarına kavuşmayı nasip eder inşallah. Mücadele sadece bizim değil, herkesin mücadelesidir. Bu zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Devletimiz, Diyarbakır emniyetimize ve tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

