Diyarbakır itfaiyesi Alanya’da görev yapmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesi Yeniköy Mahallesi’ndeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesince, Antalya’da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için dün görevlendirilen ekipler Alanya’ya ulaştı. Diyarbakır İtfaiyesi ekipleri, Antalya İtfaiyesi ile koordineli bir şekilde ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki, ormanlık alanda meydana gelen yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Sabah saatlerinden itibaren söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yangının yerleşim alanları ve seralara sıçramasının engellenmesi amacıyla bölgeye konuşlandırıldı. Su tankerleri ise itfaiye araçlarına destek oluyor.

Diyarbakır’dan destek için sevk edilen diğer ekipler ise Manavgat yangın koordinasyon merkezine yönlendirildi. Ekipler, yangın söndürme çalışmaları sona erene kadar faaliyetlerini sürdürecek.

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