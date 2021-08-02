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Diyarbakır’da kuyumcudan gençlere dijital para uyarısı Gençleri uyaran Mehmet Yüksek: “Gençler dijital paraya değil, altına yatırımlarını yapsınlar”

İHA

Diyarbakır’da kuyumcudan gençlere dijital para uyarısı Gençleri uyaran Mehmet Yüksek: “Gençler dijital paraya değil, altına yatırımlarını yapsınlar”

Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, gençlere dijital paradan uzak durmalarını ve altına yatırım yapmaları uyarısında bulundu.
Son günlerde dijital paraya yönelen özellikle gençlerin çok büyük zararla karşılaşması altına olan rağbeti artırdı. Diyarbakır’da 30 yıla aşkındır kuyumculuk yapan Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, gençlerin dijital paraya yatırıp yapıp paraları bir gecede buhar olmasından kaynaklı uyarıda bulundu.

"Sanal kumar gençler için büyük bir tehlikedir"
Sanalın her şeklini kumar olarak gördüklerinin altını çizen Yüksek, "Sanalın her şekli kumar olarak görüyoruz ve on zamanlarda dijital para Bitcoin bunu bizlere çok rahat bir şekilde göstermektedir. Sanal olarak bildiğimiz dijital paraya olan yatırımı çok bir tehlike olarak da görüyoruz. Özellikle gençler bu tür sanal kumara aşırı derecede yönlenmekte ve birbirini yönlendiriyor. Bu ileride çok bir tehlikeye neden olur ve bizler sanal kumara yönelen gençlerimizin kumarbaz olarak yetiştirmek durumu olmamasını istiyoruz” dedi.

“İnsanlar altına yatırımdan asla korkmasınlar, sanal kumardan korksunlar”
İnsanların altına olan güvenlerinin asla sarsmamasını isteyen Yüksel, “Gençlerin sanal kumara olan ilgisinden kaynaklı olarak çalışma ve üretim sıfıra iniyor ve bunun önüne geçilebilmesi için yüz yıllardır geçmişimizden bugüne kadar hiç değeri bozulmaya ve dünyada hep değer alan altını tavsiye ediyoruz. Gençlerimiz yatırıma yönelecekler ise kesinlikle altından şaşmasınlar. Bu son zamanlarda gördüğümüz gibi kıymetli yatırım araçlarının en kıymetlisin olarak göründü. Maddi durumu orta olan kesim altına daha çok rağbet gösteriyor. İnsanlar altına yatırımdan asla korkmasınlar. Sanal ve dijital paradan uzak durmalarını istiyoruz. Yetkililerden ricam, bunun bir an önce önüne geçilebilmesi için kanunları çıkarılarak önüne geçilmesini istiyoruz” diye konuştu.

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