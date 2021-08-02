Silvan'da tekstil atölyesinde çalışanlara Covid-19 aşısı yapıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan 250 kişiye, Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fesih Uyan ile sağlık ekiplerince yeni tip korona virüse (Covid19) karşı aşı uygulandı.

Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Silvan ilçesindeki tekstil atölyelerine giden Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fesih Uyan ve sağlık ekipleri, tekstil atölyesinde çalışan 250 kişinin Covid19 aşısını yaptı.

Aşılama sürecinin salgının en önemli aşaması olduğunu belirten Uyan, "Aşılama sürecinin salgının en önemli aşamasıdır. Bu anlamda Silvan’ın büyük işletmelerinden biri olan ve bölgemizde yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikasının çalışanlarına aşının pandemiye karşı etkinliği ve pandemi ile mücadeledeki rolü anlatılarak aşı olmaları konusunda bilimsel gerçekler doğrultusunda önerilerde bulunup kafalarındaki sorular cevaplandırıldı. Başta İşletme sahibi Ali Önür bey ardından Çalışanların tamamına yakını aşılandı. Pandemi ile mücadelemiz henüz bitmemiş olup tüm vatandaşlarımızı Pandemiye karşı en büyük silahımız olan aşılanmaya davet ediyorum" dedi.

İlk doz aşısını olan Ali Önür ise, "Bu uygulama bizler için güzel oldu. Daha rahat çalışacağız. Aşı olmayı bekliyorduk. Sağlık çalışanlarımız gelerek aşımızı yaptı. Hepsine teşekkür ederiz" dedi.

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