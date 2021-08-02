Diyarbakır otogarlarında bakım-onarım çalışması başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin aynası konumunda olan otogarlarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası seyahatlerde her gün yüzlerce kişinin kullandığı uzun süredir bakım ve onarım çalışması yürütülmeyen il ile ilçe otogarlarını A’dan Z’ye elden geçiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri (DİŞTİ) ile Batı İlçe Otogarı’nda bakım ve onarım çalışmasına başladı. Otogarların dış ve iç cephe boya, ihtiyaç duyulan alanların sıva ile alçı, mekanik elektrik tesisatlarını onaracak olan ekipler, çalışmalar kapsamında her iki otogarında çatı yalıtımlarını yenileyecek.

DİŞTİ’nin çevresini panel çit ile kapatacak olan ekipler, zeminde bozulan yerlere bazalt ve parke taşı döşeyecek. Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir DİŞTİ esnafının ve vatandaşların şikayetçi olduğu atıl durumda olan iklimlendirme sistemini de yenileyeceği öğrenildi.

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