Tarım işçilerini ziyarette birlik ve beraberlik mesajı Diyarbakır ve Adıyaman'dan Sakarya'ya giden tarım işçilerine anlamlı ziyaret

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, Diyarbakır ve Adıyaman'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine çalışmak için giden tarım işçilerini Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır ve Adıyaman'dan çalışmak için Sakarya'ya giden tarım işçilerine anlamlı destek geldi. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, beraberinde AK Partili Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte fındık toplamak için kilometrelerce uzaktan gelen işçileri çalıştıkları tarlalarda ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlerken, son günlerde yaratılmak istenen karışıklıklara karşı da birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Amaçlarının çalışmak için kilometrelerce yol kat eden emekçilere destek olmak olduğunu anlatan Demir, işçilere her konuda destek olma sözü veren iki başkana da teşekkür etti. Başkan Demir, “AK Parti Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan, ilçe başkanımız Mesut Ekrem ile aralarında Bağlar’ımızdan giden hemşerilerimizin de bulunduğu fındık toplama işçilerimizi ziyaret ettik. Çok verimli bir buluşma oldu. Taleplerinin ivedilikle yerine getireceğimize dair söz verdik. Her iki başkanıma ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

"Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise bu güzel vatan toprağında bir, beraber ve kardeş olmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Soykan, “Kardeşlik coğrafyası ilçemize Diyarbakır ve Adıyaman illerinden fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerimiz ile bir araya gelerek sorunları ve ihtiyaçlarını dinledik, Bu topraklarda bir, beraber ve kardeş olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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