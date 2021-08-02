Diyarbakır'daki trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Diyarbakır'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu Tesisler Kavşağında kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü farklı bir otomobille çarpıştı.

Diğer bir kaza ise DiyarbakırŞanlıurfa karayolu Otogar Kavşağında sabah saatlerinde sıvı sabun teslimatı için seyir halinde olan 63 ABG 928 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, kavşaktaki levha ve ışıklandırmalara çarptıktan sonra yan yattı. Kazalar sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

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