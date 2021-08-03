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Deplasman organizasyonlarında sporculara kitap okuma zorunluluğu Diyarbakır DSİSpor’dan örnek uygulama

İHA

Deplasman organizasyonlarında sporculara kitap okuma zorunluluğu Diyarbakır DSİSpor’dan örnek uygulama

Alt yapı ve tesisleşme konusundaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Diyarbakır DSİSpor, şehir dışındaki organizasyonlara katılan sporcular için örnek bir uygulamaya imza attı. Genç sporculara günde en az 1 saat kitap okuma zorunluluğu getirildi.
Doğu ve Güneydoğu’da alt yapı denilince akla gelen ilk kulüplerden olan Diyarbakır DSİSpor, aynı zamanda çocukları eğitime ve kitap okumaya da teşvik ediyor. Şehir dışında düzenlenen organizasyonlara katılan sporcuların okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak için gidilen şehirlerde okuma saati şartı getirildi. Bu durum veliler arasında memnuniyetle karşılandı. 12 yaş altı futbol takımlarının katılacağı turnuva için Van’a giden yeşilbeyazlı kulüpte genç futbolcular maç ve idmanların dışındaki zamanlarını kitap okuyarak değerlendirecek.
Van’da pazar gününe kadar devam edecek müsabakalara katılacak olan DSİSpor’un başında deneyimli antrenörler Ahmet Tanış ve Müslüm Doğan yer alacak.

Bölge Müdürü Arslan ve Kulüp Başkanı Yıldız’a teşekkür
Teknik sorumlu Ahmet Tanış, iyi bir alt yapı oluşturulması konusunda sağladıkları imkanlardan dolayı DSİ Bölge Müdürü Mahir Arslan ve Kulüp Başkanı Mehmet Derviş Yıldız’a teşekkür ederek, kendilerinin desteğiyle inşallah güzel işler yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Tanış, “Bizim amacımız veliler tarafından bize emanet edilen çocukları en güzel bir şekilde geleceğe hazırlamaktır” dedi.
Takımın teknik sorumlularından Müslüm Doğan ise alt yapıya yoğun bir talep olduğunu dile getirerek, bu yüzden seçim yapmakta zorlandıkları anlar olduğunu, burada aile ortamı sağlamaya çalışarak kendilerine emanet olan çocuklara iyi baktıklarını aktardı.

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