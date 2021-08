Diyarbakır’da ikinci el pazarına her meslekten rağbet

Diyarbakır'da her kesimden meslek grubu ikinci el dükkanlarına akın ediyor. Pantolon, kazak, gömlek ve ayakkabılar çok uygun fiyatlarla alıcısına kavuşuyor.

Sur ilçesi Balıkçılarbaşı Semtindeki Afişçiler Çarşısında ikinci el giyim ve ayakkabılara öğretmenden doktoruna kadar her meslek grubun ilgisini çekmeye devam ediyor. Önceki yıllarda yoğunluğun az olduğu ikinci el dükkanlarına bu yıl rağbet arttı. Bu çarşıda 45 yıldır ikinci el ürün satıcılığı yapan Süleyman Canacık, babasından kalma mesleği sürdüğünü söyledi. Canacık, "Çekirdekten yetişme bu işi yapıyoruz, dükkanımızda ikinci el ürün satıyoruz. İkinci el ürünlere her kesimden ve farklı meslek gruplarından insanların yoğun ilgisi var. Markalı ürünleri 2025 liradan satıyoruz, bunu gidip mağazada 2025 liradan alamazsınız. Çünkü en ucuz pantolon 100 TL, en ucuz gömlek ise 80 TL olmuş, vatandaşlar da buradan alıyor. Buraya öğretmen, doktor da buraya geliyor. Gidip dışarıdan bin liraya ayakkabı alacağına buraya gelip 80100 liraya alıyor. Sadece işçi sınıfı değil her kesimden geliyor. Yoğunluğun her geçen gün daha da artıyor, bir ara herkes 2. el kıyafetlerden çekiniyorlardı, ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Talep çok fazla haddi hesabı yok. Satışlar çok fazla bazen ayda 2 bin, 3 bin parça satabiliyorum. Hangi mağaza ayda o kadar parça satabilir ki" diye konuştu.

