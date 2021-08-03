Dicle’de artan korona virüs vakalarına karşı maske, mesafe, hijyen uyarısı yapıldı

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hoparlörlerden korona virüse karşı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması hususunda uyarı yapıldı.

Dicle ilçesinde öğle namazı için okunan ezan öncesi cami hoparlöründen yapılan duyuruda, ilçede korona virüs vakalarının hızla arttığı belirtildi. Yapılan duyuruda vatandaşların sağlıkları için maske takmalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanırken, korona virüse karşı tedbir amaçlı olarak vatandaşların maskeyle birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uymaları istendi.

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