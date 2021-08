Abbas Gündüz: “Orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK’nın parmağı var” Başkan Gündüz’den Ege ve Akdeniz bölgesindeki yangınlarla ilgili açıklama

Ülkenin bir çok noktasında yaşanan yangınlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye'de 150’den fazla noktada eş zamanlı başlayan orman yangınların bir çoğunda bebek katili PKK terör örgütünün parmağı olduğu kesindir. Tek vatan tek millet tek bayrak ruhu ile ilelebet payidar kalacak, milletimiz gerekli cevabı hem teröristlere hem de sevicilerine vermiştir” dedi.

Gündüz, “Ülkemizde 150’den fazla noktada eş zamanlı başlayan orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK terör örgütünün parmağı olduğu kesindir. Son aylarda PKK terör örgütlerine karşı hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla devam eden başarılı operasyonlar neticesinde kanlı örgütün yurt içinde bitme noktasına geldiği netleşince hain örgüt ve destekçileri intikam olarak ormanlarımızı yakmaktadırlar. Bebek katili PKK’nın yurt içinde artık barınacak imkanlarının kalmaması, HDP’nin kapatılmasının gündeme gelmesi, Irak ve Suriye’de örgütün bir çok teröristinin etkisiz hale getirilmesi, HDP önünde çocuklarını isteyen Diyarbakır Annelerinin haklı eylemleri, ikna yolu kandırılmış bir çok PKK mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olması gibi sebeplerden dolayı kanlı örgüt son çırpınış olarak Türkiye’ye zarar verecek her türlü hain ve kalleş planları devreye sokarak Ormanlarımızı yakmıştır. PKK bu işlemi tek başına değil başkaca kişi, örgüt hatta devletlerden destek alarak yapmıştır” dedi.



“Birliğimizi baltalamaya çalışıyorlar”

Yangınların birlik ve beraberliği baltalamaya yönelik olduğunun altını çizen Gündüz, “Dünyayı adeta her alanda esir alan korona virüs ile Türkiye’nin başarılı mücadelesi ve bayramdan sonra kısıtlamaların kalkması ile hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olan Ege ve Akdeniz’deki tüm otellerin doluluk oranlarının maksimum seviyeye çıkması sonrası ülkenin ekonomisine ciddi bir katkı sağladığı bir dönemde bu yangınların çıkması aslında bir çok şeyin cevabı niteliğindedir. Hain planlarında başarı elde edemeyen terör örgütü ve sevicileri doğayı yok etme, ormanları ve ekili alanları yakma gibi yeryüzünün en kalleş planlarını devreye soktukları aşikardır. Sistematik olarak aynı anda bir çok bölgede özellikle turizm bölgelerinde yangınlar çıkardılar. Üst üste yaşanan bu olaylar hiçte sıradan değil. Hedefleri ekonomik, sosyolojik ve psikolojik darbeler yaparak halkın isyan ve sabır duvarını kırmaktı. PKK bunları yaparken CHP yönetimi de buna benzer bir yöntem ile sahaya çıkmıştır. CHP yöneticileri on binlerce hektarlık orman alanı içindeki orman canlılarıyla birlikte yakan yangınları söndürmek yerine yangından siyasi rant elde etme peşine düşmüştür. CHP’nin turizm kentlerindeki orman alanlarının betonlaştırmak için yakıldığını, bu maksatla da Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapıldığını iddia etmesi bile yangınların çoğunun arkasında olan PKK terör örgütünü masum ve suçsuz gösterme girişimidir. Ayrıca yangınların çıktığı saatlerden itibaren sürekli Türk Hava Kurumu’na ait uçakları nerede? ne oldu? akıbeti ne? gibi zamansız soruları nakarat gibi tekrarlaması niyetinin ne derecede kötü olduğunun göstergesidir. Yapıcı ve birleştirici dil yerine ayrıştırıcı dil kullanarak devleti ve milleti zor bir sürece ve planlı bir kaos sürecine sokma girişi hedeflenmektedir. Lakin başaramadılar başaramayacaklarda. Birliğimizi baltalamaya çalışıyorlar. Lütfen emperyalizmin ekmeğine yağ sürmeyelim. İnsanımızı birbirine düşürmek, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerin, fitne ve kaos peşinde olanların oyununa gelmeyelim. Tek vatan tek millet tek bayrak ruhu ile ilelebet payidar kalacak Milletimiz gerekli cevabı hem teröristlere hem de sevicilerine vermiştir” diye konuştu.

