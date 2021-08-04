Yenişehir’den Dönümlü'ye ilk asfalt

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Dönümlü Mahallesine ilk kez yapılan kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle görüştü.

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce alt yapısı tamamlanan Dönümlü Mahallesinde kaldırım çalışmaları ile sıcak asfaltlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yürütülen çalışmaları mahalle sakinleri ile birlikte yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ilgili başkan yardımcıları ile fen işleri ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



“En iyi hizmete layıksınız”

Yapılan incelemelerin ardından mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Beşikci, mahalle sakinlerinin her zaman en iyi hizmete layık olduklarını belirterek çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Alt yapısı tamamlanan tüm bölgelerde ivedi bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Başkan Beşikci, “Dönümlü Mahallemizde alt yapı çalışmaları tamamlanan tüm sokaklarda çalışmaların tamamlanmasıyla tüm mahallemizde vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği yollarımız oluşacaktır. Yenişehir ilçesinde hizmetleri vatandaşlar ile hep birlikte, el birliği ve dayanışma içerisinde sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerde hepinizin katkısı bulunmaktadır. Sizlerin talepleri, sizlerin destekleri çalışmalarımıza yön ve destek olmaktadır. Başta siz değerli vatandaşlarımız olmak üzere çalışmalarımızı yürüten tüm ekipteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmaların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dönümlü Mahalle sakinleri de ilk kez başlatılan çalışmalar ile mahalle sakinlerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Beşikci'ye teşekkür etti.

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