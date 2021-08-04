Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, diş muayenesi yapıldığı sırada, kliniğin balkonunda yangın çıktı. Personelin yangın tüpüyle alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın 1'inci katındaki diş kliniğinin balkonunda, içeride hasta muayenesi yapılırken yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini fark eden klinik personeli, hemen yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-08-04 11:22:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.