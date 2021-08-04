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Diyarbakır'da 10 katlı hastanenin 5 katı Covid-19 hastalarıyla dolu

DHA

Diyarbakır'da 10 katlı hastanenin 5 katı Covid-19 hastalarıyla dolu


Şeyhmus ÇAKAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da günden güne artan korona vakaları nedeniyle Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 5 katı koronavirüs hastalarıyla doldu. Vakaları sayıları 100 binde 200'den 300-400 bandına çıktı. Randevu alan vatandaşları aşılama devam ederken, Diyarbakır genelinde bir ve ikinci dozda aşı olanların oranı ise yüzde 22,5'te kaldı.
Vaka sayısında mavi kategorideyken kırmızı kategoriye geçen ve her geçen gün vaka sayısı Diyarbakır'da önlem ve tedbirler artırıldı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır'ın 3 ay kadar önce mavi kategorideki iller arasında yer aldığını hatırlatarak, "Vaka sayımız gerçekten düşüktü. Ancak süre içerisinde aşılama oranlarımızda da maalesef istediğimiz verimi elde edemedik. Türkiye çapında bir ve ikinci dozları birlikte değerlendirdiğinde daha yüksek oranlarda aşılama varken, maalesef Diyarbakır´da birinci dozda henüz daha yüzde 43,96´da, bir ve ikinci dozu birlikte değerlendirdiğimizde yüzde 22,5 seviyesindeyiz" dedi.
`AŞISIZLARIN ORANI YÜZDE 80´
Aşılamada istenilen seviyeyi yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Cihan Tekin, "Geçmiş yıldaki tecrübelerimiz ve bu yıldaki tecrübelerimizi göz önüne aldığımızda özellikle hastanede yatan hastalarımızı değerlendirdiğimizde aşağı yukarı yüzde 80, 85´nin aşısız insanlardan olduğunu görüyoruz. Geri kalanlarda da değerlendirme yaptığımızda bir doz aşısı olup da ikinci dozunu yaptırmamış ya da ikinci dozunu yaptırdıktan sonra üçüncü dozunu yaptırmamış olanların yine yatışını olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
`VAKA ARTIŞI DURDURULAMIYOR´
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde Diyarbakır'ın 100 binde 200 olan vaka oranının 350-400 çıkmasıyla ilgili Sağlık Müdürü Cihan Tekin, "Açıklanan rakamlara baktığımızda 100 binde 200´lerin üzerinde olduğumuzu ve mevcut bugünkü vaka sayısına baktığımızda bu 100 binde vaka sayısı olarak maalesef biraz daha arttığımızı ifade etmek gerekir. Özellikle vatandaşımızdan ricamız sosyal mesafe, maske, kişisel hijyen ve aşı noktasında daha da duyarlılık göstermesi. Aksi takdirde şu anda mevcut Gazi Yaşargil Hastanemiz içerisinde 10 katlı binamızın 5 katı kovid hastalarımızla dolu. Bunların içerisinde kovid pozitif olup, olgu olarak var olan ya da bir kısmı da yoğun bakım hastaları. Eğer bu teması kesemezsek bu kısır döngüyü kıramazsak gerek aşı, gerek kişisel tedbirlerle bunu kıramadığımız takdirde maalesef gidişat olarak baktığımızda diğer katlarında dolma ihtimali ne yazık ki var" dedi.
`BAYRAM SÜRECİ VAKA ARTIŞLARINI BERABERİNDE GETİRDİ´
Özellikle bayram süreci ile başlayan yoğun temas vaka sayısının artışı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Tekin, "Bayram sonrasında hastaneye yatışlar maalesef artmaya başladı. Bizim öncellikle en büyük ricamız 5 katın 6 kata, 7 kata, 8 kata çıkmaması adına diğer katlarımızın dolmaması aynı zamanda normal sağlık hizmetleri de vermeye devam ediyoruz. Ama bu hızla devam edecek olursa normal sağlık hizmetlerinden ödün verip bizim kovid hastalarına öncellikli olarak yatak açmamız gerektiği için maalesef geri kalan katlarımızı da açmak zorunda kalacağız. Dolasıyla bu noktadan vatandaşımızdan özellikle istirhamımız ne olur şu dönem içerisinde en azından bir dur diyebilmek adına şu kısır döngüyü kırmak adına lütfen aşılarınızı olun. Sosyal mesafeye, maskeye, kişisel hijyen kurallarına lütfen bu dönemde istirham ediyoruz uymaları gerekiyor. Aksi takdirde gidişatımız maalesef çok iyi değil" dedi.
`BİRTAKIM TEDBİRLER GELEBİLİR´
Tekin, tedbirlere uyulmadığı, aşı olunmadığı dönem içerisinde toplumda aşısız vatandaşların seyri de ağır olduğu için bunun önüne geçmenin mümkün olmadığını söyledi. Tekin, "Burada hiç istemediğimiz halde yarın öbür gün kısıtlamaların gelmesi söz konusu olabilir. Aşı olmayanlarla ilgili birtakım tedbirler konuşuluyor, bunlar gelebilir. Yani toplumun içerisinde kendi hayatımızı sınırlamasak maalesef bu hastalığın artmasıyla birlikte farklı kısıtlamalar yeniden gelebilir mi? Büyüklerimizin takdiridir. Ama bu hastalığın önünü durduramassak farklı tedbirlerde gelebilir" dedi
'ACİL AMELİYATLAR DEVAM EDER´
Acil ameliyatları hiçbir şekilde durdurmadıklarını kaydeden Sağlık Müdürü Cihan Tekin, şunları söyledi:
"Şartlar ne olursa olsun acil bizim müracaatlarımızın gereği neyse mutlaka yerine getiriyoruz. Ama elektif ameliyat dediğimiz yani bekleyebilir, ötelenebilir ameliyatları bu durumda ertelememiz lazım. Çünkü bu insanları ameliyat ettiğin zaman yatış noktasında ihtiyaç hasıl olacak. Bir tane bile hasta olsa oraya kovid hastası sokmuyoruz. Bir tek ameliyata koca bir servisi kapatıp başka hasta almamamız lazım. Kovid ile bir araya getirmememiz lazım. Dolasıyla bu süreç içerisinde elektif ameliyatları durdurmak durumunda kalırız. Acil ameliyatlar devam eder. Temennimiz normal sağlık hizmetini kesmeden bizim kovidi eş zamanlı birlikte götürmemiz. Burada da en büyük görev vatandaşımıza düşüyor. Gerek aşıyla, gerek kişisel tedbirlerle birlikte mutlaka bize destek olmalılar. Her şeyden önemlisi kendi sağlıkları, kendi ailelerinin ve çevrelerinin sağlığı için bu desteği mutlaka vermelerini arzu ediyoruz. Vaka sayıları 100 binde maalesef 300´ün üzerinde 300-400 bandında gidiyor"DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN, Serdar SUNAR
2021-08-04 14:00:41

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