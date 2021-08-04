Diyarbakır Konukevi Kız Öğrenci Yurdu’na kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, dezavantajlı kızlara okuma olanağı tanımak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği Konukevi Kız Öğrenci Yurdu, 20212022 eğitim döneminin hazırlıklarını tamamladı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde yer alan, toplam 168 lise ve dengi okullardan mezun kızların yatılı şekilde yararlanacağı Konukevi Kız Öğrenci Yurdu öğrenci kabulüne başladı.
Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler
Alanında uzman öğretmenler eşliğinde TYT ve AYT sınavlarına hazırlanacak öğrenciler, 7 gün boyunca eğitim görecek. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin de yer aldığı yurtta, öğrenciler ders dışı faaliyetler kapsamında idare tarafından belirlenen takvim ile kültürel ve sosyal etkinliklerden de yararlanacak.
Yurttan yararlanmak isteyen kız öğrenciler, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 330.Sokak No: 9 Bağlar/Diyarbakır adresine giderek başvuruda bulunabilecek. Kız öğrenci yurdu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerde 0850 224 21 21 numaralı telefonu arayabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.