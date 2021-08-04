Şanlıurfa-Elazığ yollarını birbirine bağlayan bulvarda çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa-Elazığ yollarını birbirine bağlayan bulvarda çalışmalar sürüyor

İHA

Şanlıurfa-Elazığ yollarını birbirine bağlayan bulvarda çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ŞanlıurfaElazığ yollarını birbirine bağlayacak olan yeni bulvarda çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve ulaşım sürelerini kısaltmak amacıyla yeni bulvar ile yollar açmaya devam ediyor.
Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ŞanlıurfaElazığ yollarını kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayacak olan 9,2 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni bulvarda kazı dolgu ve sıcak asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, bulvarın TOKİ Sosyal Konutlar ile Diyarbakır Şehir Stadyumu arasında bulunan 1,5 kilometre uzunluğundaki bölümünde altyapı çalışmaları kapsamında kazıdolgu işlemlerini hızlandırırken alt yapısı tamamlanan bölümlere ise sıcak asfalt seriyor.
Çalışmalar tamamlandığında ŞanlıurfaElazığ yolu birbirine bağlanarak vatandaşların, daha konforlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Konukevi Kız Öğrenci Yurdu’na kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Konukevi Kız Öğrenci Yurdu’na kayıtlar ...
Diyarbakır'da 10 katlı hastanenin 5 katı Covid-19 hastalarıyla dolu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 10 katlı hastanenin 5 katı Covid-19 ...
HDP’nin mağdur ettiği taksiciler belediyeye başvurdu
YEREL HABERLER HDP’nin mağdur ettiği taksiciler belediyeye başvurdu
Oltu taşı bulunamayınca gençler kehribara yöneldi
YEREL HABERLER Oltu taşı bulunamayınca gençler kehribara yöneldi
İş yerinden kapı ve pencere hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER İş yerinden kapı ve pencere hırsızlığı kamerada
Evlat hasreti çeken anne Demir: “Orada kardeş kardeşi öldürüyorlar”
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken anne Demir: “Orada kardeş kardeşi ...
Bağlar Belediyespor’un futbolcu yetiştirme başarısı 3 futbolcu profesyonel liglere gitti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor’un futbolcu yetiştirme başarısı 3 ...
Dicle kırsalında çıkan örtü yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Dicle kırsalında çıkan örtü yangını söndürüldü
Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın kamerada
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, diş kliniği balkonundaki yangın ...
PKK´nın kaçırdığı oğluna kavuşan Ayşegül Biçer: Korkmayın, hakkınızı isteyin
YEREL HABERLER PKK´nın kaçırdığı oğluna kavuşan Ayşegül Biçer: ...
Yenişehir’den Dönümlü'ye ilk asfalt
YEREL HABERLER Yenişehir’den Dönümlü'ye ilk asfalt
Evlat nöbetindeki 3 aile daha evladına kavuştu Aileleri evlat nöbetindeki 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki 3 aile daha evladına ...
Dalmış: “YKS kazanamayanlar üzülmesin hayalinizdeki bölüm yurtdışında okuma şansı başladı”
YEREL HABERLER Dalmış: “YKS kazanamayanlar üzülmesin hayalinizdeki ...
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde üç mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde üç mahalle karantinaya ...
Orman yangınları kerestecileri vurdu Orman yangınlarından sonra kereste fiyatları uçtu, keresteciler odun bulmaz hale geldi
YEREL HABERLER Orman yangınları kerestecileri vurdu Orman ...
Dicle ilçesi kırsalında orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Dicle ilçesi kırsalında orman yangını çıktı
Abbas Gündüz: “Orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK’nın parmağı var” Başkan Gündüz’den Ege ve Akdeniz bölgesindeki yangınlarla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Abbas Gündüz: “Orman yangınların birçoğunda bebek ...
Bağlar Belediyesi metruk ve harabe yapılara fırsat vermiyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi metruk ve harabe yapılara fırsat ...
Diyarbakır valisinden aşı çağrısı Vali Münir Karaloğlu: “Başka yolu yok, aşıyla aşacağız”
YEREL HABERLER Diyarbakır valisinden aşı çağrısı Vali Münir ...
Dicle’de artan korona virüs vakalarına karşı maske, mesafe, hijyen uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Dicle’de artan korona virüs vakalarına karşı maske, ...
Kardeşi teslim oldu ama o evlat nöbete devam ediyor Kardeşi teslim olan Hayriye Akyüz, ailelere destek olmak için nöbeti sürdürüyor
YEREL HABERLER Kardeşi teslim oldu ama o evlat nöbete devam ...
Diyarbakır'da refüjdeki şüpheli paket boş çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da refüjdeki şüpheli paket boş çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da yangına ...
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlum seni kandırıyorlar