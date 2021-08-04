Şanlıurfa-Elazığ yollarını birbirine bağlayan bulvarda çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ŞanlıurfaElazığ yollarını birbirine bağlayacak olan yeni bulvarda çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve ulaşım sürelerini kısaltmak amacıyla yeni bulvar ile yollar açmaya devam ediyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ŞanlıurfaElazığ yollarını kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayacak olan 9,2 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni bulvarda kazı dolgu ve sıcak asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bulvarın TOKİ Sosyal Konutlar ile Diyarbakır Şehir Stadyumu arasında bulunan 1,5 kilometre uzunluğundaki bölümünde altyapı çalışmaları kapsamında kazıdolgu işlemlerini hızlandırırken alt yapısı tamamlanan bölümlere ise sıcak asfalt seriyor.

Çalışmalar tamamlandığında ŞanlıurfaElazığ yolu birbirine bağlanarak vatandaşların, daha konforlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri sağlanacak.

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