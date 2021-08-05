Orman yangınlarına Diyarbakır'dan 12 TOMA sevk edildi

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı 12 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), başta Antalya ve Muğla olmak üzere orman yangınlarının sürdüğü kentlere gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi´ne bağlı 12 TOMA, Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınlarının devam ettiği illere sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek olacak TOMA´lar, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'ndan polisler tarafından uğurlandı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-05 09:27:05



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